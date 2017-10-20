TAHKİM KURULU, 4 KULÜBE VERİLEN PUAN SİLME CEZALARINI ONADI
TFF Tahkim Kurulu; Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine verilen puan silme cezalarını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 20 Eylül'de TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından üçer puan silme cezasına çarptırılan Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu'nun itirazlarını inceledi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinin puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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