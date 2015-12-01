

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümü ve iki polisin şehit olmasıyla sonuçlanan olayların yaşandığı Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre, Elçi polis ve PKK'lılar arasındaki çatışmanın ortasında kalarak yaşamını yitirdi. Çatışmada, polisin yakalamaya çalıştığı, sokaktan elinde silahla hızla koşan şüphelinin, YDG-H üyesi Mahsun Gürkan olduğu belirlendi. Gürkan'ın, bir gün önce kentte bir polis aracına yönelik Beyaz Toros'la yapılan eylemden kaçan iki şüpheliden birisi olduğu ortaya çıktı.



Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi'nin ensesinden aldığı tek kurşunla yaşamını yitirmesinin ardından yapılan ilk çalışmalarda, olayın doğrudan Elçi'ye yönelik olmadığı, iki ateş arasında kalan Elçi'ye kurşun isabet ettiği yönünde tespitler yapıldı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, önceki gün kent merkezindeki Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibine Beyaz Toros'tan yapılan silahlı saldırı sonrasında, Diyarbakır Emniyeti, PKK grubuna yönelik takip başlattı. Bu araçta bulunan saldırganların Sur ilçesindeki PKK gruplarıyla bağlantısının tespit eden polis, dün öğle saatlerinde bir taksi içindeki şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.