

Diyarbakır'daki terör saldırısında öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne, uzak atış mesafesinden ateşlenen silahın neden olduğu belirlendi. Ön otopsi raporunda "Ateşli silah çekirdeği giriş yarasının incelenmesine göre, atış mesafesi, uzak atış mesafesinden yapılmış" denildi.







Sur ilçesindeki saldırıda yaşamını yitiren 49 yaşındaki Elçi'nin Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tamamlanan ön otopsi raporunun sonuç kısmında, Tahir Elçi'nin vücuduna 1 ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:







"Ateşli silah çekirdeği giriş yarasının incelenmesine göre, atış mesafesinin, uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu, cesetten alınan örneklerin üzerinde toksikolojik analiz yapılması için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesine gönderilmesine, ölümü üzerine etkili harici ateşli silah yaralanması dışında başka bulguya rastlanmadığı..."