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tahir elçi'nin öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu açıklandı

TAHİR ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare'nin tahrip edilmesi nedeni ile burada basın açıklaması düzenlemiş, açıklamanın ardından PKK'lılar ile polis arasında çıkan çıkan silahlı çatışma sırasında başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 12:58
Puan Ver : Tahir Elçi'nin Öldürülmesine İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı(6/10)3


Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare'nin tahrip edilmesi nedeni ile burada basın açıklaması düzenlemiş, açıklamanın ardından PKK'lılar ile polis arasında çıkan çıkan silahlı çatışma sırasında  başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Tahir Elçi'nin vurulmasının ardından olay yeri incelemesi yapmaya giden ekibe iki kez saldırı düzenlenmişti.Sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 5 ay sonra gerçekleştirilen olay yeri incelemesine ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişi raporunda, Elçi'yi temsil eden cansız mankenin olay yeri görüntülerinde tarif ve tespit edilen şekilde, minarenin 2 numaralı ayak sütununa yaklaşık 15 santimetre mesafede, yüzüstü yatacak şekilde yerleştirildiği ifade edildi.

Raporda, ateşli silah giriş-çıkış yaralarından oluşabilecek muhtemel açıların temsili canlı manken kullanılıp, Elçi'nin yatış pozisyonundaki ayaklarının bulunduğu konuma göre lazer işaretleyici kullanılarak canlandırma yapıldığı da bildirildi.

Raporda 1 metre 75 santimetre boyunda olan Elçi'nin ayakta dik olarak durması, boynu zemine eğik olması, eğilmesi ve çömelmesi ihtimali ile zemine göre mesafe tespiti yapıldığı belirtildi.

Raporda, Tahir Elçi'nin ayakta dik durması kabulünde ense sol yan kısmındaki ateşli silah yarasının, zeminden dik olarak 160 santimetre, boynu zemine doğru eğik olarak 150 santimetre, eğilmesi sırasında 94 santimetre, çömelmesi kabulünde ise 89 santimetre olduğu vurgulandı.

Elçi'nin vurulma anında hangi baş ve vücut pozisyonunda olduğunun net bilinmediği ifade edilen raporda, tanımlanan vücut ve baş pozisyonlarının yapılacak ölçüm ve saptamalara örnek teşkil etmesi için seçildiği belirtildi.








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