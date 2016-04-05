

Diyarbakır Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yer olan Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, öğlen saatlerinde toplanan avukatlara Dört Ayaklı Minare önünde yapacakları basın açıklamasına izin verilmediğini bildirdi. Bir süre konuşan güvenlik güçleri ile avukatlar, daha sonra basın açıklamasının Yenikapı Sokak girişinde yapılması görüşünde anlaşmaya vardı.







Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare'ye yaklaşık 20 metre kala gerçekleştirilen basın açıklamasını Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen okudu. Özmen, Diyarbakır Barosu olarak, devam eden sokağa çıkma yasakları nedeni ile ilk kez baro başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği sokağa gelebildiklerini söyledi. Özmen, "Baro olarak bu yıl 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamındaki etkinliklerimizin tamamını katledilen Baro Başkanımız Tahir Elçi'ye atfetmiş ve bugün de bu amaçla burada toplanmış bulunmaktayız.







Tahir Elçi, her platformda da Kürt sorunun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümü için çağrıda bulunmuştur. Toplumun tüm kesimleri sorunun diyalog ve müzakere yolu ile çözümünü talep etmekte ve başlatılacak yeni bir sürece desteğini de her fırsatta ifade etmektedir. Başlatılacak süreçte yeni bir toplumsal mutabakatın zeminini oluşturacak yeni anayasa çalışmalarına tekrardan başlanmalı siyasal dil kimlik ve kültürel sorunlarına eşitlik ve adalet temelinde kalıcı bir çözüm getirilmelidir" dedi.







Yapılan basın açıklamasının ardından avukatlar ve vatandaşlar, Yenikapı Sokak ortasına Tahir Elçi için karanfil bıraktı. Bu sırada, gözyaşlarına boğulan Türkan Elçi, elindeki karanfilleri yere bırakamadı. Elçi, avukatların yardımıyla sokaktan ayrıldı.