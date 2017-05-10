Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, şampiyonanın kendisi için sıkıntılı geçtiğini belirterek, "Atletizmde aklımıza ilk gelen Usain Bolt'tur. Şu an güreşte de ben oyum. Benim bu başarım 150-200 yıl sonra konuşulacak başarılardır" dedi.



Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 mağlup ederek 5. kez Avrupa şampiyonu olan Akgül, Avrupa Şampiyonası sürecinin biraz sıkıntılı geçtiğini ve ayak tarak kemiğindeki kırığa rağmen şampiyon olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası çalışmalarına başladıktan sonra bir rahatsızlık geçirdiğini dile getiren Akgül, "Rakibimi teknik üstünlük ile 10-0 yenerek rövanşını aldım. 2017 yılında tekrardan kemeri ülkemize getirdim. Şu anda son Avrupa, son Dünya ve son Olimpiyat şampiyonuyum” ifadelerini kullandı.



5 Avrupa şampiyonluğunun küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu ve rekorun kendisinde olduğunu belirten Akgül, “Bu rekoru geliştirmek ve gerekirse ağabeylerimizi geçebilmek hedefim. Benim bu başarım 150-200 yıl sonra konuşulacak başarılardır” açıklamasını yaptı. İşte Akgül'ün verdiği mesajlar;



"İstediğim her şeyi başardım"



2020 Olimpiyatları'ndan şampiyon olarak Türkiye'ye dönmek istediğini ifade eden Akgül, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Ben bunu başardım. Sporu bıraksam dahi 'keşke şunu da başarsaydım' diyebileceğim hiçbir başarı kalmadı. Atletizme baktığımız zaman aklımıza ilk gelen Usain Bolt'tur. Şuan güreşte ben oyum. Ağır siklet olmam dolayısı ile tüm rakiplerime üstünlük sağlıyorum. Atletizmde Usain Bolt neyse, yüzmede Micheal Phelps neyse ben oyum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Biran önce çalışmalara başlayıp Paris'te 3. kez dünya şampiyonluğunu elde etmek istiyorum. 2020 Olimpiyatlarında da ülkem benden altın madalya bekliyor. Orada da 2. kez Olimpiyat Şampiyonu olarak spor kariyerime devam etmek istiyorum. Ayağa düşmeden bu işi en tepede bırakmak istiyorum.”







kaynak:yenişafak