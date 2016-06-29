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taffarel 2 yıl daha galatasaray'da

TAFFAREL 2 YIL DAHA GALATASARAY'DA

Galatasaray, kontratı sona eren Brezilyalı kaleci antrenörü ile sonunda el sıkıştı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 15:35
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Galatasaray'da kaleci antrenörlüğüne devam etme kararı alan Claudio Taffarel ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandı. Brezilyalı antrenör, 30 Haziran'da Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başlayacak.



Taffarel, eskiden olduğu gibi Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nda birlikte çalışacak. Muslera'nın yıllardır süren başarılı performansı ve takım içinde çok sevilen Taffarel ile Galatasaray yönetimi 2 sezonluğuna daha anlaştı.



Taffarel'in, telefonla görüştüğü yöneticilerle mevcut kontrat şartları ile 2 yıl daha kalmayı kabul ettiği ve Galatasaray'ın 1 Temmuz'daki sezon açılışına katılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılılarda kaleci antrenörü sorunu Taffarel'in bu kararı ile çözülürken Teknik Direktör Riekerink'in teknik ekibinde tek eksik olarak kondisyoner kaldı.








Etiketler: Taffarel  2  Yıl  Daha  Galatasaray  Da    haber

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