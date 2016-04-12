

Edinilen bilgilere göre Şişli Meşrutiyet Mahallesi Şehit İsmet Armağan sokakta tadilat halindeki bir binada kısmen çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.