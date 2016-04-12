TADİLAT HALİNDEKİ BİNA ÇÖKTÜ
Şişli'de tadilat halindeki bir binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre Şişli Meşrutiyet Mahallesi Şehit İsmet Armağan sokakta tadilat halindeki bir binada kısmen çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.
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