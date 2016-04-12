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tadilat halindeki bina çöktü

TADİLAT HALİNDEKİ BİNA ÇÖKTÜ

Şişli'de tadilat halindeki bir binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tarih : 12 Nisan 2016, 12:32
Puan Ver : Tadilat Halindeki Bina Çöktü(8/10)7


Edinilen bilgilere göre Şişli Meşrutiyet Mahallesi Şehit İsmet Armağan sokakta tadilat halindeki bir binada kısmen çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.








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