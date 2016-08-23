TADI GÜZEL DİYE 40 TANE BIÇAK YUTTU
Hindistan'da iştah kaybı ve karın ağırısı sebebiyle hastaneye giden 42 yaşındaki bir adamın midesinden ameliyatla 40 bıçak çıkartıldı.
Hindistan'da iştah kaybı ve karın ağırısı sebebiyle hastaneye giden 42 yaşındaki bir adamın midesinden ameliyatla 40 bıçak çıkartıldı.
Surje Sing isimli adamın metal yutma alışkanlığı, hayatına mal oluyordu.
Hintli adam, yaşadığı karın ağrısı ve iştah kaybı sebebiyle hastaneye gidince, doktorlar midesinde 40 tane bıçak bulunan Sing'in psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
5 doktorun katılımıyla yapılan bıçak çıkarma ameliyatı 5 saat sürerken, evli ve 2 çocuk babası olan Sing'in hayati tehlikesi ortadan kalktı.
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