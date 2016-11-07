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taçsız kral'ın heykeli dikildi

TAÇSIZ KRAL'IN HEYKELİ DİKİLDİ

Konak Belediyesi tarafından yaptırılan Metin Oktay'ın heykelinin açılışına, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek de katıldı.

Tarih : 07 Kasım 2016, 17:31
Puan Ver : Taçsız Kral'ın Heykeli Dikildi(7/10)4


 Galatasaray ve Türk futbolunun "Taçsız Kral" lakaplı unutulmaz golcüsü Metin Oktay'ın, İzmir'de yaptırılan heykeli törenle açıldı.



Konak Belediyesi tarafından Piri Reis Mahallesi'ndeki Metin Oktay Parkı'nda yaptırılan heykelin açılışına, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Özbek burada yaptığı konuşmada, heykelin açılış davetiyesini aldığında çok gururlandığını ve hislendiğini söyledi.



Metin Oktay'ı izleme fırsatı bulduğunu ve elini sıktığını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençlik yıllarımızda Metin Oktay'ı kopya ederdik. Yürüyüşünü, giyimini taklit ederdik. Çok yakışıklıydı, sportifti. Metin Oktay imrenilecek, dünya iyisi bir insan, son derece iyi bir futbolcu. Onun anısına hep bir araya geldik. Metin Oktay'ın heykelleri dikilmekle bitmeyecek, bitmemesi de lazım. Metin Oktay, Türk sporuna değer katmıştır. Metin Oktay gibi futbolculara sadece attığı gollerle değil; kişiliğiyle, efendiliğiyle en çok ihtiyaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz."








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