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taçküre ile güneş'te dev patlama

TAÇKÜRE İLE GÜNEŞ'TE DEV PATLAMA

Güneş'in yüzeyinde 21 Haziran günü gerçekleşen taçküre atımının sebep olduğu radyasyon fırtınası dün Dünya'ya ulaştı. Dünyanın bu olaydan etkilenebileceği söylendi. Enerji nakil hatlarında ve GPSsistemlerinde arızalar yaşanabileceği bildirildi.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:37
Puan Ver : Taçküre İle Güneş'te Dev Patlama(8/10)7


Güneş'in yüzeyinde 21 Haziran günü gerçekleşen taçküre atımının sebep olduğu radyasyon fırtınası dün Dünya'ya ulaştı. Dünyanın bu olaydan etkilenebileceği söylendi. Enerji nakil hatlarında ve GPSsistemlerinde arızalar yaşanabileceği bildirildi.





Taçküre kütle atımı Güneş'in taçküresinde manyetik alan karışımları nedeniyle oluşan ve uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bir Güneş patlamasıdır. Taçküre kütle atılımlarının sıklığı güneşsel etkinliğe bağlıdır. Güneş lekesi minimumunda maksimuma göre his edilir derecede daha enderdirler. Günlük ortalama sıklığı 0,5 olayla 6 arasında değişkenlik gösterdiği söylenmektedir. Sayıların dağılımı mikyas kanununa uyar.



Dünya'daki hava ve deniz olaylarını araştırması ile görevli Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radyasyon fırtınasının olağandan daha süratli bir şekilde Dünya'ya ulaştığını, 2005 Eylül'ünden beri görülen en şiddetli patlama ile karşılaşmış olabileceklerini kaydetti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO)uzay aracı da söz konusu Güneş patlamasını görüntüledi. Güneş fırtınaları, yüzeydeki güçlü radyasyon patlamaları ile meydana geliyor. Zararlı radyasyon, Dünya'ya ulaştığında atmosferi geçemiyor ve insanlara fiziksel bir etkisi olmuyor. Ancak günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan iletişim hatlarında arıza yaratabiliyor. Yetkililer böyle bir olayın yaşanması durumunda önlemlerini almakla meşguller.



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Etiketler: Taçküre  İle  Güneş  Te  Dev  Patlama    haber

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