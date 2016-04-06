

Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kanlar içinde birinin yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulmuş kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan incelemede ölen kişinin, Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde 2 kadın memurunu taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yalvaç Sosyal Güvenlik Merkezi müdürü Adem Kara olduğu ortaya çıktı. Polis, cesedin yanındaki tabancanın duruş şekline göre cinayet ihtimali üzerinde de duruyor. Adem Kara'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.