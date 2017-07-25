TACİZE UĞRADIĞI ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİN ELİNDEN ZORLA ALINDI
Bursa'da parkta gezintiye çıkan genç kadın, tacize uğradığı zihinsel engelli gencin elinden vatandaşlar tarafından güçlükle alındı. Polisin gözaltına aldığı genç, cezai ehliyeti olmadığı için ailesine teslim edildi.
Bursa'da parkta tacize uğrayan 22 yaşındaki genç kız büyük şok yaşadı. Genç kız, tacize uğradığı 20 yaşındaki zihinsel engelli gencin elinden vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Olay yerine gelen polis de şahsı gözaltına almak isterken zor kullanmak durumunda kaldı.
ÖNCE TOKALAŞMAK İSTEDİ, SONRA TACİZ ETTİ
Olay Bursa merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde meydana geldi. Dün akşam parkta gezmeye giden 22 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç önce tokalaşmak istedi. Genç kız oralı olmayıp yürümeye devam ederken, üzerine yönelen şahıs taciz etmeye başladı.
"ÖNCE SEVGİLİLER ZANNETTİM"
Çırpınan genç kızın yardımına oradan geçen başka bir kadın yetişti. Görgü tanığı kadın, "Önce sevgililer zannettim. Ancak kız çırpınınca koşarak yardımına gittim. Zanlının elinden kurtardım" dedi.
YÜZDE 76 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU OLAN GENÇ ZORLA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri yüzde 76 zihinsel engelli raporu bulunan H.Ç. isimli şahsı güçlükle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Genç kız bu kişiden şikayetçi olurken, cezai ehliyeti olmadığı için işlem yapılamayan engelli genç yakınlarına teslim edildi.
GÜN BOYU TEDBİR ALINDI
Polis yetkilileri, zihinsel engelli gencin yakınlarına, ilaçlarını almadan sokağa göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan yunus timleri Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gün boyu uygulama yaparak benzer olaylara karşı tedbir aldılar.
Kaynak: haberinburada
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