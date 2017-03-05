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tacizciye dayak kamerada!

TACİZCİYE DAYAK KAMERADA!

Niğde'de yolda çocuğu ile yürüyen 35 yaşlarındaki bir kadının, kendisini taciz eden 60 yaşlarındaki adamı çanta ile kovalaması güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Tarih : 05 Mart 2017, 18:01
Puan Ver : Tacizciye Dayak Kamerada!(10/10)7


Olay, kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın kendisini takip eden bir kişiye tepki gösterdi.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu okuldan alan kadın, kaldırımda yürürken uzun süre yaşlı bir adam tarafından takip edildiğini fark ediyor. Rahatsız olan kadın, kendini takip eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla vurarak kovalıyor. Kadın,



 



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tacizciye  Dayak  Kamerada    haber

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