Niğde'de yolda çocuğu ile yürüyen 35 yaşlarındaki bir kadının, kendisini taciz eden 60 yaşlarındaki adamı çanta ile kovalaması güvenlik kamerası ile görüntülendi.



Olay, kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın kendisini takip eden bir kişiye tepki gösterdi.







Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu okuldan alan kadın, kaldırımda yürürken uzun süre yaşlı bir adam tarafından takip edildiğini fark ediyor. Rahatsız olan kadın, kendini takip eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla vurarak kovalıyor. Kadın,















kaynak:sabah