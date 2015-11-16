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tacizci' diye teşhir edilen üniversiteli ölmek istedi

TACİZCİ' DİYE TEŞHİR EDİLEN ÜNİVERSİTELİ ÖLMEK İSTEDİ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencisi 21 yaşındaki S.D., fakülte önünde intihar girişiminde bulundu.

Tarih : 16 Kasım 2015, 20:10
Puan Ver : Tacizci' Diye Teşhir Edilen Üniversiteli Ölmek İstedi(10/10)7


Antalya'da bir kız öğrenciyi taciz iddiasıyla Üniversiteli Kadınlar Grubu üyeleri tarafından teşhir edilen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencisi 21 yaşındaki S.D., fakülte önünde intihar girişiminde bulundu. Tedavisi yapılan S.D., "Tacizci değil, öğrenciyim" dedi.

GSF'de geçen hafta adı açıklanmayan kız öğrenciye yönelik Sinema ve Televizyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi S.D.'nin tacizde bulunduğu öne sürüldü. Kız öğrencinin kadın

derneklerinden yardım istediği ve polise şikayetçi olduğu olayla ilgili öğrencilerden oluşan 'Üniversiteli Kadınlar Grubu', fakülte içersinde protesto eylemi düzenledi. Yaklaşık 30 kişi, o sıra derste olmayan S.D.'nin sınıfına girerek, öğrenciyi teşhir etti. Tüm fakülteyi dolaşan kız öğrenciler, kantinde karşılaştıkları S.D. ile tartıştı.



NOT BIRAKIP ÖLMEK İSTEDİ



Teşhir edilmeyi sindiremeyen S.D., bugün sabah saatlerinde fakülte binası girişinde intihar girişiminde bulundu. 'Ben tacizci değilim. Örgütlenmiş kinimizme karşı duracak bir kimlik değilim, pek tabii insanım. Bir başkasına dokunacak yahut kendimi deşebilirim. Bu lekeyi bana atanlar, alın size yaşam hakkı istemiyorum' yazılı not bıraktıtan sonra karnına 4 kez bıçak sapladı. S.D., çağrılan sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. S.D., yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunmadığı için taburcu edildi.








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