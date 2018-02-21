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Tacizci adama hayatının dersini verdi

TACİZCİ ADAMA HAYATININ DERSİNİ VERDİ

Mısır'da sokak ortasında kendini taciz eden adamı döven kadın, güvenlik kameralarını delil olarak sunarak tacizcinin 3 yıl hapis cezası almasını sağladı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 21:00
Puan Ver : Tacizci Adama Hayatının Dersini Verdi(6/10)2

Mısır'ın Qena şehrinde sokak arasında genç bir kadını taciz eden saldırgan hayatının dersini aldı. 20 yaşındaki Rania F. , yanından geçerken kalçasına dokunarak kendisini taciz eden adamın peşine düştü. 20 yaşındaki Islam Sh. isimli adam, tutuklandı.

AYIRMAYA ÇALIŞTILAR AMA VAZGEÇMEDİ

Kendisini taciz eden adamın peşini bırakmayan genç kadın, çantası ile tacizciyi sokak ortasında döverek yaptığına pişman etti. O esnada yoldan geçen bir motosikletli ikiliyi ayırmaya çalışsa da kadın vazgeçmedi.

3 YIL CEZA ALDI

Olay ile ilgili yasal işlem başlatan Rania, güvenlik kameralarının da yardımıyla tacizcinin bulunmasını sağladı. Polis tarafından yakalanan adam 3 yıl hapis cezası aldı. Görüntülerin 2017 sonlarında çekildiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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