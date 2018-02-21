TACİZCİ ADAMA HAYATININ DERSİNİ VERDİ
Mısır'da sokak ortasında kendini taciz eden adamı döven kadın, güvenlik kameralarını delil olarak sunarak tacizcinin 3 yıl hapis cezası almasını sağladı.
Mısır'ın Qena şehrinde sokak arasında genç bir kadını taciz eden saldırgan hayatının dersini aldı. 20 yaşındaki Rania F. , yanından geçerken kalçasına dokunarak kendisini taciz eden adamın peşine düştü. 20 yaşındaki Islam Sh. isimli adam, tutuklandı.
AYIRMAYA ÇALIŞTILAR AMA VAZGEÇMEDİ
Kendisini taciz eden adamın peşini bırakmayan genç kadın, çantası ile tacizciyi sokak ortasında döverek yaptığına pişman etti. O esnada yoldan geçen bir motosikletli ikiliyi ayırmaya çalışsa da kadın vazgeçmedi.
3 YIL CEZA ALDI
Olay ile ilgili yasal işlem başlatan Rania, güvenlik kameralarının da yardımıyla tacizcinin bulunmasını sağladı. Polis tarafından yakalanan adam 3 yıl hapis cezası aldı. Görüntülerin 2017 sonlarında çekildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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