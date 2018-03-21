TACİZ ETTİĞİ ÇOCUKLARI BİRBİRLERİYLE İLİŞKİYE ZORLAMIŞ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2016 yılında meydana gelen olayda motosiklet tamircisi F.G. yanında çalışan A.Ş., K.A., M.C.A. ve E.T. ile bu çocukların arkadaşları olan F.A. ve S.F.'ye farklı zamanlarda kendisine ait iş yerinde cinsel saldırıda bulundu. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen çocukları farklı zaman dilimlerinde istismar eden F.G. tamirhanesini satarak yerine bir büfe satın aldı. Burada da çocukları sık sık yanına çağıran ve büfenin arkasındaki depoda istismar eden F.G. çocuklar kendisine karşı gelmesin diye onları birbiri ile ilişkiye girmeye zorladı ve bu anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektiği görüntüleri daha sonra büfedeki bilgisayarına aktaran F.G. bir süre sonra büfeyi başka birine devretti. Büfenin yeni sahibi bilgisayarı karıştırırken görüntüleri fark etti ve olayı polise bildirdi.
MAHKEMEDE İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmaya sanık F.G, (40), mağdur çocuklar A.Ş., K.A., M.C.A., E.T., F.A., S.F., sanık avukatları ve yakınları ile mağdur çocukların yakınları ve avukatları katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan F.G. savunmasında söz konusu iddiaları kabul etmedi.
"ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞTIM, ART NİYETİM YOK"
İddianamede ismi geçen 6 çocuktan 4 tanesinin farklı dönemlerde yanında çalıştığını, tamirhaneyi kapattıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini ifade eden F.G, görüntüleri de büfeden eksilen sigara ve alkolleri kimin aldığını görmek için kamera yerleştirdiği sırada farkında olmadan çektiğini, görüntüleri gördükten sonra yanında çalışan A.Ş. ile M.C.A.'yı işten kovduğunu ve çocuklarla şakalaştığını, kesinlikle bir art niyeti olmadığını ileri sürdü.
MAĞDUR ÇOCUK, İLİŞKİYE ZORLANDIĞINI SÖYLEDİ
Söz konusu görüntülerde A.Ş. ile ilişkiye girdiği görülen mağdur çocuklardan M.C.A., F.G.'yi yanında çalışmaya başlayınca tanıdığını, daha sonra büfe açtıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Görüştükleri süre boyunca birçok çocuğun şüphelinin yanına gidip geldiğine şahit olduğunu en son büfe aldıktan sonra kendisini de mağdur A.Ş. ile ilişkiye zorladığını, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri görüntüleri çeken F.G.'yi gözaltına aldı ve F.G. ilk ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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