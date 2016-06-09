

Tacikistan'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra 14 Temmuz 1990'da Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Kahar Mahkamov, yapılan protestolar nedeniyle 31 Ağustos 1991'de görevinden istifa etmişti.



KAHAR MAHKAMOV KİMDİR?







Rusya'daki St. Petersburg Madencilik Enstitüsü'nden mezun olan ve kömür ocaklarında çalışmaya başlayan Mahkamov, 1982-1985 yılları arasında Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevini, 1985-1991 yılları arasında da Tacikistan Komünist Partisi liderliğini üstlendi.







1990'da ise Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Başkanı olarak görev yapan Mahkamov, yarın başkent Duşanbe'de “Sarı Asya” mezarlığında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.







Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kahar Mahkamov'un ölümü dolayısıyla taziye mesajı göndererek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.