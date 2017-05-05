

Tacikistan Bilimler Akademisine bağlı Jeofizik Kurumu, yerel saatle 10.09'da başkent Duşanbe'nin 265 kilometre kuzeydoğusundaki dağlık Lyahş bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.







Komşu ülkeler Özbekistan ve Kırgızistan'da da hissedilen depremde can kaybı olmadı.







Lyahş'da son iki günde 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş, ilçeye bağlı Sargoy köyündeki 2 ev hasar görmüştü.







kaynak:milliyet