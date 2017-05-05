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tacikistan'da 6 büyüklüğünde deprem

TACİKİSTAN'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tacikistan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 15:02
Puan Ver : Tacikistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem(7/10)7


Tacikistan Bilimler Akademisine bağlı Jeofizik Kurumu, yerel saatle 10.09'da başkent Duşanbe'nin 265 kilometre kuzeydoğusundaki dağlık Lyahş bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.



Komşu ülkeler Özbekistan ve Kırgızistan'da da hissedilen depremde can kaybı olmadı.



Lyahş'da son iki günde 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş, ilçeye bağlı Sargoy köyündeki 2 ev hasar görmüştü.



 



kaynak:milliyet








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