TABUTUNA ÖRTÜLEN SİYAH ÖRTÜ DİKKAT ÇEKTİ! ANLAMI ÇOK DERİN
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Liana Kalma Hananel'in tabutunun üzerine matemi temsil eden siyah bir örtü örtüldü. Örtünün üzerinde de Museviliğin sembolü olan davut yıldızı yer aldı.
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden Liana Kalma Hananel için, Ulus 1. Mezarlıkta cenaze töreni yapıldı. Cenaze törenine Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da katıldı. Törende genç kadının yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi.
SİYAH ÖRTÜ DETAYI
Törende Liana Kalma Hananel'in tabutunun üzerine matemi temsil eden siyah bir örtü örtüldüğü görüldü. Örtünün üzerinde de Museviliğin sembolü olan davut yıldızı yer aldı.
EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel'in eşi Erol Hananel'in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü. Liana Hananel Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
EŞİ ACI HABERİ ALINCA BAYILMIŞTI
Ünlü bikini tasarımcısı Liana Kalma, 8 aylık kızını bırakmak istememiş ancak Mina ile çok yakın dost oldukları için geziye gitmişti. Bilişimci eşi Erol Hananel ise acı haberi aldığında bayılmıştı.Liana Hananel, eşi Erol Hananel ve kızıyla birlikte
Kaynak: haberinburada
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