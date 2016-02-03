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tablet bilgisayar satışlarında büyük gerileme!

TABLET BİLGİSAYAR SATIŞLARINDA BÜYÜK GERİLEME!

IDC'nin verilerine göre tablet bilgisayar satışları, 2015 yılının son çeyreğinde yüzde 13.3 seviyesinde geriledi.

Tarih : 03 Şubat 2016, 09:41
Puan Ver : Tablet Bilgisayar Satışlarında Büyük Gerileme!(8/10)5


IDC'nin verilerine göre tablet bilgisayar satışları, 2015 yılının son çeyreğinde yüzde 13.3 seviyesinde geriledi.



IDC (International Data Corp.), kompakt canavarların satışlarının yüzde 13.3 seviyesinde düştüğünü ve 65.9 milyonluk adetlik gerileme ile karşılaştığını açıkladı. 2015 yılındaki toplam sevkıyat, 206 milyonda kalırken, son çeyrek rakamları ise 66 milyon sınırında şekillendi.



Tablet satışlarındaki gerilemenin en büyük sebebi olarak “2 in 1” melez sistemler gösterildi. Bu cihazlar, hem PC hem de tablet yerine geçebiliyor. Bu da safkan tablet satışlarındaki erozyonu önemli düzeyde açıklıyor. Google, Microsoft, HP ve Dell'in söz konusu melez ailesi, eski dostlarımızın geleceği için soru işaretleri yaratıyor.



Dünyanın zirvesinde, tanıdık beş isim ver alıyor. International Data Corp.'un verilerine göre ilk beş üretici şöyle şekillendi.



1 – Apple: Pazar Payı: Yüzde 24.5, Birim Satışı: 16.1 milyon adet



2 – Samsung: Pazar Payı: Yüzde 13.7 Birim Satışı: 9 milyon adet



3 – Amazon(Kindle sağ olsun): Pazar Payı: Yüzde 7.9 Birim Satışı: 5.2 milyon adet



4- Lenovo: Pazar Payı: Yüzde: 4.8 Birim Satışı: 3.2 milyon adet



5- Huawei: Pazar Payı: Yüzde: 3.1 Birim Satışı: 1.1 milyon adet



Diğer üreticiler ise, yüzde 45.8'lik toplam pazar payı ve 30.2 milyon adet sevkıyata sahip.



Otoritelere göre yeni Microsoft Surface ve Apple iPad ile, tablet satışları bir nebze olsun eski seviyesine dönecek.



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Etiketler: Tablet  Bilgisayar  Satışlarında  Büyük  Gerileme    haber

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