Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI


TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI
Tarih : 20 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Tabelaya Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı(5/10)4


Bolu'da trafik tabelasına çarparak ikiye bölünen  otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Ankara istikametine giden Ömer  Talha Bıyık yönetimindeki 14 GF 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu Paşaköy mevkisinde yoldan çıkarak, yön tabelasına  çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin motor kısmı tabelanın  yanında kalırken, aracın arka kısmı ise yaklaşık 20 metre ilerideki boş araziye  savruldu.



Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta sıkışan Tayfun Özkapu ve Yunus  Açıkgöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından,  araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tabelaya  Çarpan  Otomobil  İkiye  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER