TAB GIDA, NEW YORK'TAKİ HALKA ARZI ERTELEDİ
Türk devi TAB Gıda, New York'ta yapmayı planladığı halka arzı, hisse senedi piyasalarında son dönemde görülen aşırı oynaklık nedeniyle erteleme kararı aldı.
Dünyanın en büyük global restoran operatörlerinden olan Türk hızlı servis gıda zinciri operatörü TFI Tab Food Investments, (TFI Tab Gıda) New York'ta yapmayı planladığı halka arzı, hisse senedi piyasalarında son dönemde görülen aşırı oynaklık nedeniyle erteleme kararı aldı.
220 MİLYON DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ HALKA ARZI İPTAL ETTİ
220 milyon dolar büyüklüğündeki halka arzın ertelenmesine ilişkin olarak Şirket'ten yapılan yazılı açıklamada, "TFI, piyasa şartlarındaki gelişmelere bağlı olarak halka arzın zamanlamasını değerlendirmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.
TFI Tab Gıda'nın Nasdaq'a "QSRG' kodu ile kote olması bekleniyordu.
Kaynak: haberinburada
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