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sytx: shards of darkness çıkış tarihi belli oldu

SYTX: SHARDS OF DARKNESS ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sytx: Shards Of Darkness geçtiğimiz aylarda çıkışını ertelemişti. Bugün ise oyunun kesin çıkış tarihi belli oldu. Bir oynanış videosuyla çıkış tarihi kesinleşen oyun hangi platformlara çıkacak? Sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:55
Puan Ver : Sytx: Shards Of Darkness Çıkış Tarihi Belli Oldu(5/10)7


Sytx: Shards Of Darkness geçtiğimiz aylarda çıkışını ertelemişti. Bugün ise oyunun kesin çıkış tarihi belli oldu. Bir oynanış videosuyla çıkış tarihi kesinleşen oyun hangi platformlara çıkacak? Sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde.



Sytx: Shards Of Darkness gizlilik türünde eğlenceli bir baş karektere sahip oyun. Geniş tuzakları ve craftingleri oynanış videosundan belli olan oyun 14 Mart 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun çıkış yapacağı platformlar ise Xbox One, PlayStation 4 ve PC. Oyun şuan Steam'de ön siparişte %10'luk bir indirimle ₺126 olarak oyuncuların karşısına çıkıyor.



Oyunun Sistem Gereksinimleri



Styx Shards of Darkness Minimum Sistem Gereksinimleri



CPU:  AMD Athlon X2 4200 VS Intel Core2 Duo E8400

RAM: 3 GB

OS: Windows 7/ 8 / 10 /  64 Bit

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 OR Sapphire Radeon HD4870 512MB Ekran Kartı

Direct X: dx 9 / 11 / 12

Gerekli Boş Alan: 15 GB



Styx Shards of Darkness Önerilen Sistem Gereksinimleri



CPU: AMD A4 3300 VS Intel Core2 Quad Q9550

RAM: 4 GB

OS: Windows   8 / 8.1 / 10  64 Bit

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5870 1GB OR

Nvidia GeForce GTX 460 1GB Ekran Kartı

Direct X: dx 9 / 11 / 12 compatible

Gerekli Boş Alan: 15 GB



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