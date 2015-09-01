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synology diskstation ds214 inceleme

SYNOLOGY DİSKSTATİON DS214 İNCELEME

Kişisel kullanım ve küçük iş grupları için tasarlanan Synology DiskStation DS214, yüksek veritransfer oranı ve fiyat/performans avantajı ile göze çarpıyor. Bu NAS sistemin benzer ürünlerle olan farkını bu yazımızda okuyabilirsiniz.

Tarih : 01 Eylül 2015, 10:29
Puan Ver : Synology Diskstation Ds214 İnceleme(6/10)8


Synology Diskstation 214,üzerine iki adet 3.5 inç disk takılabilen ve 1066 GHz hızında çalışan iki çekirdekli Marvell'in işlemcisini barındıran bir NAS sistemi.



Synology DiskStation DS214, bir önceki nesil ile kıyasladığımızda Hot Swap disk yuvalarını değiştirmiş durumda. Vidasız disk montajı, inanılmaz kolay ve hızlı yapılabiliyor. 2.5 inç disk takmak isteyen kullanıcılar ise, vidalı montaja geçmeleri şart. Unutmadan söyleyelim. Bu NAS sisteminde maksimum 2 x 8 TByte diskler kullanılabiliyor.



Disklerin kullanımını ön tarafta yer alan LED takımından takip edebiliyorsunuz. Ön tarafta yer alan USB 2.0 yuvası sayesinde, USB bellekteki tüm içerikleri tek bir düğmeye basarak yedekleyebiliyorsunuz. Arka kısımda ise oldukça sessiz çalışan 9 cm'lik fan ve USB 3.0 bağlantısı yer alıyor.



Ürün ile beraberinde gelen yazılım sayesinde, DS214bir Audio Station, Photo Station, Video Station, iTunes sunucusu, Download Station, DLNA medya sunucusu, Bulut teknolojisine uyumlu, yedekleme ve Web sunucusu olarak görev yapabiliyor.



Ürünün en büyük avantajı, veritransfer hızının oldukça hızlı olması. Yaptığımız denemelerde çok daha pahalı olan NAS sistemleri ile çok daha iyi bir performans sergilediğini gördük. Yük altında neredeyse ses çıkarmaması da görülmeye değer. Synology DiskStation DS214 güç tüketiminde ortalama değerlerinde seyrediyor. ARM bazlı bir sistem olarak düşünüldüğünde ise güç tüketiminin çok daha iyi olmasını isterdik.



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Etiketler: Synology  Diskstation  Ds214  İnceleme    haber

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