Mükemmel tıraşı hayal eden erkekler için arayış sona erdi. Şimdi Braun, en üst düzey tıraş performansı arayan mükemmeliyetçi erkekler için 9 Serisini sunuyor.



Mükemmel tıraşı hayal eden erkekler için arayış sona erdi. Şimdi Braun, en üst düzey tıraş performansı arayan mükemmeliyetçi erkekler için 9 Serisini sunuyor.



Dünyanın en etkili tıraş makinası olan Braun 9 Serisi, aynı zamanda olağanüstü nazik bir tıraş deneyimi vaad ediyor; sakal olmayı bir görevden bir deneyime taşıyor. İlk defa 4 farklı kesme aparatının mükemmel uyumunu, dakikada 40.000 çapraz kesme hareketine sahip Syncro Sonic teknolojisiyle bir araya getirerek 3 günlük sakallarda bile kanıtlanmış performansı ile ilk vuruşta herhangi bir tıraş makinesinden çok daha fazlasını alıyor.



Erkeklerin günlük rutinlerini daha hızlı ve güçlü hale getirecek bu görkemli ürün, cilt rahatlığından ödün vermeden, daha az vuruşta, en yüksek performansı sunuyor.



Çığır açan teknoloji: 4 kaldırma, düzeltme ve kesme unsurunun mükemmel birlikteliği…



Yeni hareket kabiliyeti yüksek SyncroSonic tıraş başlığının sırrı, daha az vuruşla ve cilde uyguladığı daha az baskı ile tıraş etmesi. ‘Pit Stop Mühendisleri Takımı' gibi, her bir unsurun eşsiz bir amacı var; sakalı kaldırmak, düzeltmek ve kesmek için tam bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Bu akıllı tıraş makinesi, cilt hatlarını okuyor ve yüze uyumlanıyor. Diğer tıraş makineleri mükemmel sonucu elde etmek için aynı yerden birçok kez geçerken bu dört unsur, her türlü sakalı yakalamak için birlikte sorunsuzca çalışıyor.



Merkezdeki “Kaldırma & Kesme” bıçakları ve sakalı makineye yönlendiren özel “Düzeltici” bıçaklar, yüzdeki sorunlu kılları kaldırıyor, yönlendiriyor, düzeltiyor ve kesiyor. İlki yan duran kılları alırken diğeri farklı yönlerde çıkan kılları yakalıyor ve tıraş ediyor. Yüze en yakın kılları bile kesen iki OptiFoil tıraş folyosu ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Bu kusursuz ve uyumlu ‘takım çalışması' boyun gibi sorunlu bölgeleri tekrar tekrar tıraş etme ihtiyacını azaltırken tıraştan kaynaklı en yaygın cilt tahriş sebebi olan, cildin üst tabakasının tıraş sırasında kesilmesi riskini de azaltıyor.



Makinenin, tam etki için tasarlanan ikonik tutma yeri, en az kontrol ile en güçlü tıraşı yapmanızı sağlıyor. 5 kademeli mavi LED gösterge sayesinde kullanıcı, ürünün performansı ve Li-Ion pili hakkında her zaman bilgi sahibi olabiliyor. Braun 9 Serisi, adrenalinle dolu bir güne sizi her daim hazırlıklı kılıyor.



4 unsurun birlikteliğinden oluşturulan çığır açıcı SyncroSonic kesme sistemi, erkeklere şu ana kadarki en gelişmiş ve akıllı Braun tıraş makinesini vaat ediyor. Braun'un en gelişmiş tıraş başlığı her bir sakalı o kadar hızlı yakalıyor ki, cilde rahatsız olmak için vakit kalmıyor. Yeni Braun 9 Serisi ile hayal edin ve her şeyin üstesinden en hızlı şekilde gelin. Braun 9 Serisi, 899 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile Eylul ayı itibariyle tüketicisi ile buluşacak.



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