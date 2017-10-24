SYLVESTER STALLONE RESMİ HESABINDAN GALATASARAY'IN KOREOGRAFİSİNİ PAYLAŞTI
Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone, Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe maçında yaptığı Rocky temalı koreografiyi sosyal medyadan paylaştı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların yaptığı Rocky Balboa koreografi tartışmalara neden olmuş, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in mesajlarını içerdiği iddiası büyük yankı uyandırmıştı.
Tartışmaların ardından Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Bakan Osman Aşkın Bak, koreografinin soruşturulmasıyla ilgili iki başmüfettişi görevlendirmişti.
SLYVESTER STALLONE RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI
"Rocky" filmlerinin unutulmaz yıldızı Sylvester Stallone, Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü aktör 4 milyondan fazla takipçisine yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de oynanan dev futbol maçından…" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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