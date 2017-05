Son günlerin en son konuşulan oyun konsollarından Switch, Nintendo'nun yüzünü güldürüyor. Switch, Nintendo tarihinin en hızlı satılan konsolu oldu.



Nintendo'nun son konsolu Switch, oyun dünyasını bir hayli meşgul ediyordu. Bu kadar çok konuşulan konsol, satış rakamlarıyla Nintendo'nun yüzünü güldürmeyi başardı. Firmanın Wii Ukonsolu pek tutmamıştı. Ancak görünen o ki Switch, dertlere derman oldu. Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre Switch, Nintendo tarihinin en hızlı satılan konsolu oldu.



Nintendo yaptığı basın toplantısında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre Switch, Nintendotarihinin en hızlı satılan konsolu konumuna geldi. Konsol sadece Amerika pazarında Mart ayında 906,000sattı. Konsolun Amerika fiyatlarının 350 – 400dolar arasında olduğu ve 906,000‘lik satış rakamının sadece bir aylık dilimi kapsadığı düşünülünce, konsolun firmaya ne kadar para getirdiğini düşünmek pek zor değil.



Öte yandan firmanın sadece Amerika'da değil, ana vatanı Japonya'dada başarıya ulaştığı biliniyor. Switch, Japonya'da satışa sunulmasının ilk haftasında 300,000satmıştı.



Nintendo sadece Switch ile para basmadı. Firmaya özel oyun olan The Legend of Zelda: Breath of the Wildda satış rakamları ile baş döndürdü. Oyun, Switch için 925,000‘den fazla, Wii U için ise 460,000sattı. Bu da oyunun toplamda 1,3 milyon satış rakamını geçtiğini gösteriyor.



