Popüler uygulama Swarm'da en çok check-in yapan ülke Türkiye olarak açıklandı.



Foursquare resmi blogu üzerinden Swarm'da 10 milyarıncı check-ini duyurdu. Şirket bir teşekkür mesajı yayınladı. Teşekkür mesajının yanında en fazla check-in yapan ülke, en yüksek check in ve en alçak check in gibi veriler de paylaşıldı.



Yapılan açıklmada en fazla check-in yapan ülke 2.5 milyar check-in ile Türkiye olduğu bildirildi. Aynı zamanda en yüksek check-inin Everest dağında, en alçak check-inin ise Lut Gölü'nde yapıldığı verilele paylaşıldı.