Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'

swarm'da rekor türkiye'nin

SWARM'DA REKOR TÜRKİYE'NİN

Popüler uygulama Swarm'da en çok check-in yapan ülke Türkiye olarak açıklandı.

Tarih : 18 Eylül 2016, 11:31
Puan Ver : Swarm'da Rekor Türkiye'nin(7/10)8


Foursquare resmi blogu üzerinden Swarm'da 10 milyarıncı check-ini duyurdu. Şirket bir teşekkür mesajı yayınladı. Teşekkür mesajının yanında en fazla check-in yapan ülke, en yüksek check in ve en alçak check in gibi veriler de paylaşıldı.



Yapılan açıklmada en fazla check-in yapan ülke 2.5 milyar check-in ile Türkiye olduğu bildirildi. Aynı zamanda en yüksek check-inin Everest dağında, en alçak check-inin ise Lut Gölü'nde yapıldığı verilele paylaşıldı.








Etiketler: Swarm  Da  Rekor  Türkiye  Nin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER