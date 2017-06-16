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suyunuza her gün karbonat atın!

SUYUNUZA HER GÜN KARBONAT ATIN!

Düzenli karbonat kullanımı, asit düzeyini azaltıp kanın doğal pH seviyesini dengelemek yoluyla vücudun genel işleyişini destekliyor

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:48
Puan Ver : Suyunuza Her Gün Karbonat Atın!(7/10)9



Karbonat, dünya çapında milyonlarca evde kullanılan oldukça yaygın bir üründür. Bu ününün sebebi yalnızca yemeklerde kullanılmasından gelmez, karbonat aynı zamanda belli başlı temizlik işlerini kolaylaştırıp sağlığa da katkı sağlar.




Bugünlerde birçok insan marketlerde bulunan bilindik ürünleri tercih etse de bazı insanlar hayatlarının belirli kısımlarında bu beyaz tozdan faydalanır.




Karbonat, makul ölçülerde, az miktarda tüketilmelidir. Düzenli kullanımında, asit düzeyini azaltıp kanın doğal pH seviyesini dengelemek yoluyla vücudun genel işleyişini desteklediği görülmüştür.




Karbonatı suda çözmek, dünya genelindeki en eski ve en çok kullanılan tedavilerden biridir. Vücudu çeşitli hastalıklara karşı korumanın en etkili yollarından da biridir.



 



kaynak:habertürk












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