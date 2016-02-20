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'suyu içmeyin yiyin!'

'SUYU İÇMEYİN YİYİN!'

Günde 8 bardak su içme tavsiyesi en yaygın tavsiyelerden biridir. Ancak uzmanların su ile alakalı yeni araştırması ilginç: Suyu içmeyin yiyin!

Tarih : 20 Şubat 2016, 09:38
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Uzmanlara göre su oranı yüksek besinleri tüketmek eklemlerin kayganlaşmasını sağlıyor ve dokuları nemli tutuyor. Ayrıca vücudun ısısını düzeltiyor, sindirimi ve toksinlerin atılmasını sağlıyor.



Birçok güzellik uzmanı ayrıca cildin nemini koruyabilmesi için de faydalı.



Yaş ilerledikçe özellikle de 50 yaş üstünde vücut neminin yüzde 50'sini kaybediyor. Yediğimiz ekmeğin bile yüzde 33'ü sudan oluşurken salatalık, kabak, gibi sebzelerin neredeyse yüzde 95'i sudan oluşuyor.



Suyun Sırrı isimli kitabın da yazarı olan California Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Howard Murat, "Sağlıklı nemlendirme vücutta tuttuğunuz su ile alakalı, vücudunuzdan çıkıp giden su ile alakalı değil. Su içmenin yanlış bir tarafı yok ama önemli olan suyun hücreleri beslemesi. Eğer suyu sebzelerden de almazsak vücutta yeterli etkiyi yaratmaz ve ağrıyan eklemler, sürekli şiş bir karın ile yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Sudan zengin sebzeler tükettiğinizde vücut suyu daha yavaş emer ve vücudunuz daha uzun süre susuzluk çekmez." dedi.



EN ÇOK SU İÇEREN SEBZELER



- Göbek salata

- Dolmalık kabak

- Portakal

- Elma

- Patates

- Armut

- Domates

- Salatalık

- Kavun

- Karnıbahar

- Çilek

- Nar

- Ahududu

- Yaban Mersini

- Şeftali

- Havuç

- Kırmızı biber

- Turp

- Kereviz

- Brokoli

- Ispanak








Etiketler:   Suyu  İçmeyin  Yiyin      haber

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