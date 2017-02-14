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suyla çalışan pil yaptılar

SUYLA ÇALIŞAN PİL YAPTILAR

Bilim insanları havadan ve sudan enerji elde edebilen özel bir pil tasarımı geliştirdi.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:44
Puan Ver : Suyla Çalışan Pil Yaptılar(10/10)11


Bilim insanları havadan ve sudan enerji elde edebilen özel bir pil tasarımı geliştirdi.



Penn State Üniversitesi'ndeki bilim insanları, içinde farklı CO2 çözeltileri barındıran su hücreleri bulunduran bir pil tasarımı kullanarak eleketrik elde etmeyi başardılar. Üstelik, benzer çalışmalara oranla yüzlerce kat daha fazla enerji elde edebildiler.



Farklı CO2 konsantrasyonuna sahip su hücreleri arasında karışmalarını engelleyecek şekilde ince bir zar bulunuyor. Zar iki sıvının karışmasını engellerken ion geçişine izin veriyor. Böylece şon akışıyla beraber pilde elektrik akımı oluşuyor. İon akışı durduğunda bataryaları tekrar suyla doldurmak yeterli oluyor.



Üniversitedeki araştırmacılar, pilde performans kaybı yaşanana kadar tankları 50 kez yeniden doldurabildiklerini de keşfettiler. Çalışmalar devam ettikçe bu sayının artacağı düşünülüyor. Böylece uzun süre sadece suyla çalışan piller üretmek mümkün olacak.



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Etiketler: Suyla  Çalışan  Pil  Yaptılar    haber

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