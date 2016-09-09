SUYA DAYANIKLI İPHONE 7 SUYA KARŞI GARANTİ SUNMUYOR
Apple'ın dün akşam tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus su ve toz geçirmez özelliği ile gündeme oturdu. Ancak cihazlara bu özelliği koyan Apple, iPhone 7 kullanıcılarına suya karşı garanti sunmuyor.
Apple'ın dün akşam tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus su ve toz geçirmez özelliği ile gündeme oturdu. Ancak cihazlara bu özelliği koyan Apple, iPhone 7 kullanıcılarına suya karşı garanti sunmuyor.
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