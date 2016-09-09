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suya dayanıklı iphone 7 suya karşı garanti sunmuyor

SUYA DAYANIKLI İPHONE 7 SUYA KARŞI GARANTİ SUNMUYOR

Apple'ın dün akşam tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus su ve toz geçirmez özelliği ile gündeme oturdu. Ancak cihazlara bu özelliği koyan Apple, iPhone 7 kullanıcılarına suya karşı garanti sunmuyor.

Tarih : 09 Eylül 2016, 14:53
Puan Ver : Suya Dayanıklı İphone 7 Suya Karşı Garanti Sunmuyor(5/10)4


Apple'ın dün akşam tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus su ve toz geçirmez özelliği ile gündeme oturdu. Ancak cihazlara bu özelliği koyan Apple, iPhone 7 kullanıcılarına suya karşı garanti sunmuyor.








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