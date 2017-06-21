Avrupa'da ve Türkiye'de son yıllarda artan SUV “çılgınlığı”, orta sınıfın ardından B sınıfına da sıçradı. Geçtiğimiz hafta Citroen ve Hyundai birer kompakt SUV tanıtırken, buna başka markaların da duyarsız kalmaması bekleniyor...



Yaklaşık son 10 yıldır Avrupa ve Türkiye'de popülerlikleri sürekli artan, özellikle 2012 ile 2016 yılları arasında tüm dünyada satış rakamları 5 kat büyüyen SUV ve crossover sınıfındaki araçlar, adeta "çılgınlık" derecesine gelirken, yenileri eklenmeye devam ediyor. Daha çok "C" yani orta sınıfta kendini gösteren çılgınlık, artık "B" sınıfına da bulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Citroen ve Hyundai, B sınıfında iki yeni SUV modelin tanıtımını yaparken, bunlardan birinin, Hyundai Kona'nın Türkiye'de üretilmesi de tartışılmakta...



ATAK BAŞLATTI



Fransız üretici Citroen'in uluslararası SUV atağının ikinci önemli ürünü olan C3 Aircross, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. 4.15 m uzunluğunda kompakt bir SUV olmasına karşın yüksek sürüş pozisyonu, geniş çamurluklar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle "büyük ağabeyleri"ne özenen C3 Aircross, sayısız kişiselleştirme alternatifi de sunarak, sürücüleri kendisine bağlamayı hedefliyor. Kompakt yapısı sayesinde şehirde kıvrak, "Grip Control" ve "Hill Assist Descent" (Yokuş İniş Desteği) ile maceraya hazır olan C3 Aircross, verimli benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip.



Açılır panoramik cam tavanı, kablosuz akıllı telefon şarj alanı, Head-Up-Display, Aktif Güvenlik Frenlemesi, otomatik uzun farlar, hız tabelası tanıma ve uyarlamasının yanı sıra Otomatik Park Desteği ve "Citroen Connect Nav" gibi kullanışlı teknolojileri de sunan araç, 82, 110 ve 130 HP'lik benzinlilerin yanı sıra dizel motor seçeneğine de sahip olacak. Türkiye'ye geliş tarihi ise henüz açıklanmadı.







kaynak:ahaber