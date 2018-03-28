Slovakya Uber'i Yasakladı
Suudilerden Amerikan Güreşi Açılımı! Prens Reformlara Doymuyor
Şenol Güneş'in 90'ların Fenomen Dizisinde Rol Aldığı Yıllar Sonra Fark Edildi
Terör Örgütü Yeni Parti Kurdu, Abd'den Övgü Gecikmedi!
Tehlikeye Dikkat! 'nasıl Kaydedildim Merakı' Başınızı Yakabilir
Kardeşi Ameliyatla Erkek Olmuştu, Ünlü Stilist Suskunluğunu Bozdu!
Bm'den Kritik Afrin Açıklaması: Konvoy Göndermeyi Planlıyoruz
'kızıma Tecavüz Etti' Deyip Öldürmüştü, Kızı İftiradan Tutuklandı
Şeyma'dan Teknoloji Hamlesi: Yeni Fenomen Yolda: It-İs-Ok
Reına Saldırısı Davasında 2 Tutuklu Sanık Tahliye Edildi
İbadi'den Çok Sert Sincar Mesajı: Müsamaha Etmeyeceğiz!
Milli Takımdan Tatsız Prova
Filistinlilerin Baş Belası Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı
Mehmetçik Arazide Terörist Avında!
Operasyon Başladı, Drone'lar Havalandı! Cepheden En Sıcak Görüntüler
Aybüke Öğretmenin İntikamı Alındı!
Pkk'ya Katılmak Üzereyken Yakalanan Alman Vatandaşı Tutuklandı
Son Dakika! Abd'den Şaşırtan Sincar Açıklaması: Pkk'nın Çekildiğini Görmek İstiyoruz!
Emniyet Müdürü Gözaltında! Gerekçe: İnsan Kaçakçılığı
Çiftlik Bank'ın Ürünleri Satışa Çıktı! Gelen Para Mağdurlara Verilecek

Suudilerden amerikan güreşi açılımı! Prens reformlara doymuyor

SUUDİLERDEN AMERİKAN GÜREŞİ AÇILIMI! PRENS REFORMLARA DOYMUYOR

Suudi Arabistan ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Tarih : 28 Mart 2018, 01:30
Puan Ver : Suudilerden Amerikan Güreşi Açılımı! Prens Reformlara Doymuyor(9/10)5

Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

İLK DEFA AMERİKAN GÜREŞİ MÜSABAKALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in WWE ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenlenecek. Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

8 YIL ARAYADAN SONRA TRİPLE H VE JOHN CENA KAŞI KARŞIYA

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

10 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suudilerden  Amerikan  Güreşi  Açılımı  Prens  Reformlara  Doymuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER