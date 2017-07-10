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SUUDİLER YENİ “MAZERET“ BULDU KATAR AMBARGOSU İÇİN KİK’İ GÖSTERDİLER


Suudiler yeni “mazeret“ buldu Katar ambargosu için KİK’i gösterdiler
Tarih : 10 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler(6/10)2

Suudi Arabistan, Katar'a yönelik önlemlerin, Doha yönetiminin "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sistemini parçalamayı ve bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi" için alındığını bildirdi.



KUVEYT'E ÖVGÜLER



Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısında, Kuveyt'in Körfez'de yaşanan krizin çözümü ve Körfez'deki birliğin muhafazası için sarf ettiği çaba övüldü.



"KATAR HALI ARAP DÜNYASININ PARÇASI"



Toplantıda, Katar halkının Körfez ve Arap dünyasının asil bir parçası olduğu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik önlemlerinin, bu ülkenin KİK sistemi ile Arap ve dünya güvenliğini parçalamayı, bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı ve içişlerine karışmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi için alındığı ifade edildi.



4 ÜLKE BAŞI ÇEKİYOR



Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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