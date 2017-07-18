SUUDİLER, SİMİT SARAYI`NIN YÜZDE 10`UNU ALDI
Suudi Fawaz Alhokair Grubu, Simit Sarayı`nın yüzde 10 hissesini satın aldı.
Son dönemde adı birçok yabancı fonla anılan ve halka arz planları gündeme gelen Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Fawaz Alhokair Grubu'na satıldı, stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.
2014'TE ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI
Suudi Arabistan'ın en büyük perakendecilerinden biri olan Fawaz Alhokair grubunun başkan yardımcısı Dr. Abdul Majeed Alhokair'in Simit Sarayı'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacağı belirtildi.
Fawaz Alhokair, 2014'te Simit Sarayı ile master franchise sözleşmesi imzaladıktan sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 adet Simit Sarayı mağazası açmıştı.
250 SİMİT SARAYI DAHA AÇACAK
Fawaz Alhokair Grubu gelecek 4 yılda 250'den fazla mağaza açarak toplamda 300'den fazla Simit Sarayı mağazası açmayı planlıyor. Grup, Zara, Banana Republic, Gap, Nine West and Topshop gibi markaların da master franchise haklarına sahip.
Simit Sarayı'na 2013 yılında Dubaili Abraaj Capital de talip olmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. (BusinessHT)
Kaynak: haberinburada
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