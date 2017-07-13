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Suudiler, ABD'den sonra Rusları da silahla satın aldı

SUUDİLER, ABD'DEN SONRA RUSLARI DA SİLAHLA SATIN ALDI

ABD ile Mayıs ayında 110 milyarı silah olmak üzere 350 milyar dolarlık anlaşma yapan Suudia Arabistan, bu kez de Rusya ile 3,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 02:00
Puan Ver : Suudiler, Abd'den Sonra Rusları Da Silahla Satın Aldı(6/10)2

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptığı görüşmeler sonucunda iki ülke arasında silah satışına ilişkin toplam 3,5 milyar dolar tutarında bir ön anlaşma imzalandığını açıkladı.

GÖRÜŞMELER 5 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Rus basınında yer alan habere göre Çemezov, tarafların arasındaki görüşmelerde yeni tura girildiğini belirtti. İki ülke arasında 5 yıl önce toplam 20 milyar dolarlık ön anlaşmaların imzalandığını, ancak bunun ötesinde gidilmediğini hatırlatan Rus yetkili, şimdiki görüşmelerdeyse Suudi Arabistan temsilcilerinin Rusya'dan teknoloji talep ettiklerini ve ülkelerinde üretim oluşturma şartı koyduklarını aktardı.

ARABİSTAN'DA KALAŞNİKOF FABRİKASI KURULABİLİR

Rostech yetkililerinin şimdi Suudi Arabistan'a somut bir teklif hazırladıklarını belirten Çemezov, teklifin o ülkede Kalaşnikof silah fabrikasının kurulmasını içerebileceğini kaydetti.

ABD İLE SUUDİ ARABİSTAN 110 MİLYARLIK ANLAŞMA YAPMIŞTI

Trump, ABD Başkanı olarak ilk yurtdışı seyahatini Suudi Arabistan'a yapmıştı. Obama döneminde İran nedeniyle yaşadıkları sorunların ardından Suudiler, Trump'a çok özel bir karşılamada bulunurken ziyarete 110 milyar dolarlık silah anlaşması damgasını vurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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