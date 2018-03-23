SUUDİ VELİAHT PRENS SALMAN'NIN KARDEŞİ AMERİKA'DA 12 MİLYON DOLARA SARAY SATIN ALDI
Suudi Arabistan'ın Amerika Büyükelçisi Khalid bin Salaman al-Saud'ın Amerika Virginia'da 12 milyon dolara sekiz odalı bir saray aldığı ortaya çıktı.
Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'nın kardeşi Khalid bin Salaman al-Saud'ın Amerikanın Virginia eyaletinde 12 milyon nakit ödeyerek sekiz odalı bir saray aldığı belirtildi.
SAATİ 30 BİN DOLAR OLAN 767 TİPİ JET KİRALADI
Dailmail gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Amerika'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi olan Khalid, büyükelçiliği sırasında yaklaşık sekiz milyon dolarlık bir harcama yaptı ve saati 30 bin dolara 767 tipi jet kiraladı.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDİLDİĞİ VURGULANMIŞTI
Geçen kasım ayında yolsuzluk ile mücadele edip devletin farklı kademelerinde görevli kişilerden ülkenin yaklaşık 100 milyar dolarını kurtardığını iddia eden Suudi rejimi için bu harcamalar utanç olabilir.
Kaynak: haberinburada
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