

DAEŞ karşıtı koalisyonda yer aldığı halde bugüne kadar DAEŞ'e karşı aktif savaşa katılmayan Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları hafta sonunda ilk kez Suriye'deki DAEŞ mevzilerini bombaladı. Uçakların nereden kalktığı ve nereleri bombaladığı belirtilmedi, ancak bombardıman, Suudi uçaklarının İncirlik Üssü'ne geldiği yolundaki haberlerin hemen ardından gerçekleşti.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Peter Cook, dün düzenlediği basın brifinginde bir soru üzerine, "Evet, hafta sonundaki bombardımana Suudiler de katıldı" dedi. Ancak uçakların nereleri bombaladığı ve nereden kalktığı konusunda bilgi vermedi.



Cook, Suudilerin son birkaç günde taahhütten eyleme geçtiğini söyledi



ABD Savunma Bakanı Ash Carter ise geçen hafta, Suudi Arabistan'ın hava kampanyasındaki rolünü artıracağını bildirmişti.



Söz konusu açıklama, Suudi uçaklarının beş gün önce DAEŞ'e karşı kurulan koalisyona katılmak üzere İncirlik Hava Üssü'ne geldiği yolundaki haberlerin hemen ardından geldi.