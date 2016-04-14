

Türkiye ve Suudi arabistan'ın ikili ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat belgesi İstanbul'da imzalandı.







Türkiye ile Suudi Arabistan, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin kurulması yolunda bugün İstanbul'da önemli bir adım attı. Aralık sonunda Suudi Arabistan'a yapılan resmi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman tarafından kararlaştırılan Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin mutabakat metni bugün İstanbul'da imzalandı.