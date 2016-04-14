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suudi-türk koordinasyon konseyi kurulacak

SUUDİ-TÜRK KOORDİNASYON KONSEYİ KURULACAK

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ikili ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi kurulacak.

Tarih : 14 Nisan 2016, 15:24
Puan Ver : Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi Kurulacak(5/10)4


Türkiye ve Suudi arabistan'ın ikili ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat belgesi İstanbul'da imzalandı.



Türkiye ile Suudi Arabistan, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin kurulması yolunda bugün İstanbul'da önemli bir adım attı. Aralık sonunda Suudi Arabistan'a yapılan resmi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman tarafından kararlaştırılan Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin mutabakat metni bugün İstanbul'da imzalandı.








Etiketler: Suudi-Türk  Koordinasyon  Konseyi  Kurulacak    haber

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