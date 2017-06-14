SUUDİ SAVAŞ GEMİSİ VURULDU
Son dakika... Suudi Arabistan desteğindeki hükümete karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen Donanması'nın Suudi liderliğindeki koalisyona yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Arapça yayın yapan Al Masirah televizyonunun aktardığına göre, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen donanması, bu sabah Mokha limanı yakınlarında bir savaş gemisini hedef aldı.
Deniz Kuvvetleri'nden bir kaynak, Yemen güçlerinin savaş gemisini "özel ve gelişmiş bir silahla" hedef aldıklarını söyledi.
kaynak:sabah
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