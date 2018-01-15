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Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
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Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor

SUUDİ PRENSLERİN TUTULDUĞU OTEL, YENİDEN HİZMETE AÇILIYOR

Suudi Arabistan'da prenslerin tutulduğu "dünyanın en lüks hapishanesi" olarak adlandırılan Riyad'daki Ritz-Carlton Hotel, yeniden rezervasyon kabul etmeye başlıyor.

Tarih : 15 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor(10/10)6

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki lüks Ritz-Carlton Riyad oteli, 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline gelmesinin ardından "dünyanın en lüks hapishanesi" olarak nitelendirilmişti. Dün, bu lüks otelde tutulan dünyanın en zengin prenslerinden Prens El Velid Bin Talal, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında kendisinden istenen parayı Suudi hükümetine ödemeyi reddetmesinin ardından otelden alınarak hapishaneye gönderilmişti.

EN UCUZ ODANIN GÜNLÜK FİYATI 650 DOLAR

Lüks oteller zincirinin web sitesinde bugün yayınlanan açıklamada, otelde tutulan kişilerin davalarının yakında sona ereceği ve otelin Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tekrar işletmeye açılacağı duyuruldu. Oteldeki en ucuz odanın gecelik fiyatı ise 650 dolar. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan otelde toplamda 492 oda bulunuyor.

200 ÜST DÜZEY İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kasım ayında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında prens, iş adamı ve bakanların bulunduğu 200 kadar üst düzey isim gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan yönetimi, gözaltına alınan prenslerin lüks otelde tutulmasının nedeninin "en itibarlı çözüm" olarak açıklamıştı. Üst düzey yetkililerin otelde alıkonmasının ardından ihtişamı ile dikkat çeken otel rezervasyona kapatılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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