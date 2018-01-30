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Suudi Prens Talal'ın Gözaltında Tutulduğu Otelde Çekilmiş Görüntüleri Ortaya Çıktı

SUUDİ PRENS TALAL'IN GÖZALTINDA TUTULDUĞU OTELDE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde gözaltında tutulan milyarder Suudi Prens'in, kaldığı otelde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 30 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : Suudi Prens Talal'ın Gözaltında Tutulduğu Otelde Çekilmiş Görüntüleri Ortaya Çıktı(5/10)1

Riyad'daki Ritz Carlton otelinde gözaltına tutulan milyar Suudi prens'in Ritz Carlton'da kaldığı otelde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre, buradan salınan prens şu anda fiili olarak bir ev hapsinde tutuluyor.

ÜLKEDEN ÇIKIŞI YASAK

6 milyar dolarlık bir ücret karşılığında serbest bırakıldığı iddia edilen prensin, ülkeden çıkışının da yasak olduğu ifade ediliyor.

Daily Mail'e konuşan Suudi yönetimine yakın bir kaynak, Prens bin Talal'ın yakından izlendiğini ve özgür olmadığını söyledi.

Sahibi olduğu Ritz-Carlton Oteli'nde göz altına alınan Talal, kara para aklama, rüşvet ve gaspla suçlanmıştı.

17 MİLYAR DOLAR SERVETİ BULUNUYOR

Alwaleed bin Talal'ın 17 milyar dolarlık servetinin omurgasını, Kingdom Holding oluşturuyor. 1979'da Talal'ın babasından aldığı 30 bin dolarlık destekle kurulan holding, bugün 8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Başlarda, diğer tüm girişimci prensler gibi, toprak alım satımı ve yabancılara arsa tahsisi gibi işlerle uğraşan Talal, 1990'da Citigroup'tan hisse aldı. Citigroup'un o dönemki CEO'su John Reed'in Talal'dan nakit talep etmesi üzerine Suudi Prens, Şubat 1991'de yarım milyar dolarından daha vazgeçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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