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suudi prens manşette, turizmci isyanda!

SUUDİ PRENS MANŞETTE, TURİZMCİ İSYANDA!

Lüks yatıyla Bodrum'da demirleyen Suudi Prens, günlerdir manşetlerden inmiyor. Basında ve sosyal medyada eleştiriler had safhada.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 09:32
Puan Ver : Suudi Prens Manşette, Turizmci İsyanda!(10/10)11


Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından biri olan Solandge, yaklaşık bir hafta önce Bodrum'da demirledi. İngiliz bayraklı mega lüks yatın sır gibi saklanan konuklarının Suudi Arabistan Prensi Nawaf Al Saud ve konukları olduğu ortaya çıkınca ise neredeyse kıyamet koptu. Prensin teknedeki görüntüleri her gün manşetlerde. Yazarların köşelerine taşıdığı ‘prens vakası', magazin programlarının da ana gündem maddesi oldu. Basınla birlikte sosyal medyada da eleştiriler hat safhaya ulaştı.



ÜNLÜ VE ZENGİNLER VAZGEÇİYOR



Turizm sektörü ise takınılan bu tutum nedeniyle isyanda. Tartışmanın fitilini ateşleyen Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince oldu. Önceki gün sosyal medya hesaplarından “İki gündür bütün medya Bodrum'da tekne ile tatil yapan Suudi Prensi yazıyor. Tanıdığım bir çok zengin ve ünlü insan maalesef bu abartılı haberler için Bodrum'a ve kıyılarımıza gelmekten vazgeçiyorlar. Kesin bilgi sahibi olmaksızın uzaktan çekilen resimlerin altına bir çok yakıştırma yazılıyor” yorumunda bulundu.








Etiketler: Suudi  Prens  Manşette  Turizmci  İsyanda    haber

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