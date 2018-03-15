Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz, İngiltere'de bulunan Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar etti.

Arap basınında yer alan haberlere göre, İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens, Bandar bin Khalid bin Abdulziz, Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar etti.

ÜLKEYE DÖNME ÇAĞRISINI REDDETMİŞTİ

12 Mart'ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor.

Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada