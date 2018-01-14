SUUDİ PRENS BİN TALAL, HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ
Suudi Arabistan'ın en zenginleri arasında bulunan Prens El Velid Bin Talal, alıkonduğu lüks otelden hapishaneye gönderildi.
Suudi Arabistan'ın en zenginleri arasında bulunan Prens El Velid Bin Talal, Suudi Arabistan'da 2 ay önce başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Prens Talal'ın Suudi Arabistan hükümetinin 728 milyon Euro'yu ödemeyi reddetmesinin ardından hapishaneye gönderildiği kaydedildi.
200 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Üst düzey yetkililerle birlikte Riyad Ritz Otel'de alıkonan Prens Talal'ın Al Ha'ir Hapishanesine gönderildiği aktarıldı.
Suudi Arabistan'da 2 ay önce başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında iş adamı, prens ve bakanların bulunduğu 200 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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