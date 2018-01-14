Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
Kapıkule'de Tır Kuyruğu 16 Km'yi Buldu
Ethereum, Bin 423 Doları Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Uludağ, Tatilcilerin Akınına Uğradı
Dursun Özbek'ten Arda Turan Açıklaması: Ekonomik Sebeplerden Başakşehir'i Seçti
Başbakan Yardımcısı Şimşek: İlk Kez Konut Alacaklara Kolaylık Sağlayacağız
Arda Turan Transferine Fatih Terim Sessiz Kalmadı! İşte O Sözler
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Orkan Çınar Takımda Kalıyor
Cenk Tosun'un Maçı Sırasında Yanlış Füze Alarmı Verildi
Abd'nin Seyahat Uyarısında Bulunduğu Şanlıurfa'ya Turist Yağdı

Suudi Prens Bin Talal, Hapishaneye Gönderildi

SUUDİ PRENS BİN TALAL, HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

Suudi Arabistan'ın en zenginleri arasında bulunan Prens El Velid Bin Talal, alıkonduğu lüks otelden hapishaneye gönderildi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Suudi Prens Bin Talal, Hapishaneye Gönderildi(9/10)5

Suudi Arabistan'ın en zenginleri arasında bulunan Prens El Velid Bin Talal, Suudi Arabistan'da 2 ay önce başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Prens Talal'ın Suudi Arabistan hükümetinin 728 milyon Euro'yu ödemeyi reddetmesinin ardından hapishaneye gönderildiği kaydedildi.

200 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Üst düzey yetkililerle birlikte Riyad Ritz Otel'de alıkonan Prens Talal'ın Al Ha'ir Hapishanesine gönderildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'da 2 ay önce başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında iş adamı, prens ve bakanların bulunduğu 200 kişi gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suudi  Prens  Bin  Talal  Hapishaneye  Gönderildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER