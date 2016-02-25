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suudi 'konakçı heyeti' incirlik'e geldi

SUUDİ 'KONAKÇI HEYETİ' İNCİRLİK'E GELDİ

Suudi Arabistan'ın IŞİD'le mücadele koalisyonuna destek amacıyla göndereceği savaş uçaklarıyla ilgili ön incelemelerde bulunacak, 'konakçı heyeti' İncirlik'e geldi.

Tarih : 25 Şubat 2016, 12:24
Puan Ver : Suudi 'konakçı Heyeti' İncirlik'e Geldi(6/10)3


Edinilen bilgiye göre Suudi havacılardan oluşan heyet, uçaklar için belirlenen hangarlar ile yakıt ikmalinin yapılacağı yerler, Suudi askerlerinin ihtiyaçlarının karşılanacağı bölümler, konaklama ve ailesini yanında getirecek olan askerlerin talepleriyle ilgili görüşmelerde bulunacak. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde Suudi Arabistan uçaklarının yarından itibaren İncirlik'te olmaları planlanıyor.



KESİN SAYI 4 UÇAK



Suudi Arabistan'dan gelecek olan muharip uçak sayısı da kesinleşti. Gelecek uçakların 4 adet F-15E “Vurucu Kartal (Strike Eagle)” olacağı öğrenildi. Suudi Arabistan, dünyada ABD'den sonra İsrail'le birlikte en fazla F 15 tipi savaş uçağına sahip ülke. Rusya'nın Suriye'de konuşlu SU 30 tipi savaş uçaklarıyla benzerlik içeren bu uçakların IŞİD mevzilerine havadan taarruzlarda kullanılması bekleniyor.



KONYA'DAKİLER DÖNDÜ



Suudi Arabistan'dan savaş uçaklarının geleceğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Şubat'ta Münih'teki güvenlik konferansından dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tuğgeneral Ahmet El-Asiri, Suudi uçaklarının Türkiye'ye intikal ettiği öne sürmüştü. Ancak Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri bunun doğru olmadığını, Konya'da ise İncirlik'ten ayrı olarak eğitim amaçlı Suudi Arabistan uçakları bulunduğunu bildirmişti. Yetkililer, Konya'daki muharip uçakların geri döndüklerini, İncirlik'e doğrudan Suudi Arabistan'dan uçak geleceğini söylediler.








Etiketler: Suudi    Konakçı  Heyeti    İncirlik  E  Geldi    haber

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