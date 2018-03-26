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Suudi Kadınlar, Prens İzin Verince Çarşafları Çıkardı!
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SUUDİ KADINLAR, PRENS İZİN VERİNCE ÇARŞAFLARI ÇIKARDI!


Suudi kadınlar, Prens izin verince çarşafları çıkardı!
Tarih : 26 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Suudi Kadınlar, Prens İzin Verince Çarşafları Çıkardı!(8/10)4

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz hafta ülkede kadınların "saygılı ve edepli" giyinmeleri durumunda kara çarşaf giymemeyi tercih edebileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası geçtiğimiz günlerde Cidde'de düzenlenen çizgi roman festivalinde kadınlar adeta bir kıyafet devrimi başlattı.

REFORM SÜRECİNE GİRDİLER

Prens Muhammed bin Salman'ın veliaht ilan edilmesiyle reform sürecine giren Suudi Arabistan'da kadınlara araba kullanmaktan tek başına koşmaya kadar birçok "özgürlük" tanınmıştı.

BAŞINI AÇANLAR BİLE VARDI

Prens Salman geçen hafta artık kadınların çarşaf giymek zorunda olmadığını söylemişti. Cidde'de önceki gün çizgi roman festivali düzenlendi. Festivale katılan kadınların daha "modern" giyindiği hatta bazılarının başını bile açtığı görüldü.

(Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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