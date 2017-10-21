Suudi din adamı Ahmed bin Saad el Karni, erkeği tecavüze, tacize ve aldatmaya yöneltenlerin kadınlar olduğunu savundu; makyaj ve parfümle evden çıkan kadınları sadakatsizlikle suçladı.

Suudi din adamı, tecavüz olaylarından kadınları sorumlu tuttu

"TACİZİN DE ALDATMANIN DE NEDENİ KADINLAR"

Suudi din adamı Ahmed bin Saad el Karni, erkeği tecavüze, tacize ve aldatmaya yöneltenlerin kadınlar olduğunu savundu.

"MAKYAJ VE PARFÜMLE EVDEN ÇIKAN KADIN SADAKATSİZDİR"

El Karni, "And olsun ki, taciz ve zinanın nedeni kadınlardır. Makyaj yaparak ve parfüm sürünerek evden çıkan kadınlar sadakatsizdir" dedi.

DİN ADAMINA TEPKİ VAR

El Karni'nin sözleri, Suudi Arabistan'daki birçok kadın tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, "El Karni'nin, her gün cinsel tacize uğrayanların abaya, peçe ve çarşaf giyen kadınlar olduğunu öğrenmesi gerekiyor" gibi ifadelere yer verildi.

Kaynak: haberinburada